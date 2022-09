Xavi Hernández: “Hay que pasar el grupo y después ya veremos”

Xavi Hernández, exjugador y actual entrenador del Barcelona, habló en una conferencia previamente al primer partido del equipo catalán en la Champions League. El DT sabe que su equipo no la tiene fácil, pero mantiene la ilusión.

Xavi Hernández, director técnico del Barcelona, brindó algunas declaraciones previas al primer partido que tendrá el cuadro catalán en la UEFA Champions League. “Es la Champions, es un privilegio poder jugarla y empezamos en casa contra un rival que no tiene nada que perder y es un partido “trampa”, hay que estar alerta porque es un rival muy físico, que aprovecha muy bien el balón parado y muy rápido en las transiciones”, indicó el español refiriéndose al partido que jugará como local frente al Viktoria Plzen.

También habló sobre cuál es el principal objetivo momentáneo del Barza, advirtió: “Los objetivos son títulos y el del partido de mañana son los tres puntos. No tenemos que mirar más allá. Hay que pasar el grupo y después ya veremos. Hay que competir y generar buenas sensaciones, pero soñar es gratis, por qué no la podemos ganar”.

Sin embargo, confía en su equipo y no deja de soñar en grande: “Competir y soñar con ganarla, si no, no estaría aquí. Yo quiero ganar, no concibo competir sin ganar, pero de aquí a ser favorito… Debemos tener mucha humildad, desde 2015 no la ganamos y el año pasado jugamos la Europa League, hay que ser cautos y pensar que cada partido va a ser una “guerra””