Xavi Hernández: “Me voy satisfecho con el resultado”

Xavi Hernández, director técnico del Barcelona, habló tras empatar 1-1 ante el Frankfurt por el partido de ida de los cuartos de Europa League. El estratega español felicitó el rendimiento de sus jugadores que sacaron un empate importante.

“Lo normal es que el equipo que propone genere más, pero no ha podido ser, ha sido al revés. No ha sido un partido fácil. No hemos sabido parar sus transiciones y hemos estado más espesos de lo normal, y el campo no estaba en las mejores condiciones”, aseguró el español.

Sobre los pequeños fallos defensivos en el encuentro: “No hemos sabido parar su contras endiabladas. Ya avisamos que era un rival muy duro. Ganó a un señor equipo como el Betis. Esto es Europa. Es un equipo difícil, es un campo difícil. Es un rival muy físico, trabaja muy bien las transiciones. Me voy satisfecho con el resultado. Será complicado en el Camp Nou pero jugamos ante nuestra afición”.

Sobre el gol de Ferrán Torres para poner el empate: “Es un golazo. Puro talento de los jugadores. Hemos generado llegadas de banda. Es una combinación de Ousmane, y de Frenkie y Ferran con un pared”.