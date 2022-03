Xavi Hernández: “Pedri es capaz de esto y mucho más”

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, habló tras ganar 1-2 al Galatasaray por el partido de vuelta de octavos de Europa League

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, habló tras ganar 1-2 al Galatasaray por el partido de vuelta de octavos de Europa League. El estratega español aprovechó el momento y elogió bastante al joven futbolista Pedri.

Felicitó a su plantel por realizar un partido excepcional: “La personalidad” de sus futbolistas frente un Galatasaray que “jugó en un bloque medio-bajo que les fortalecía, hemos insistido, tenido calma y paciencia para jugar. El resultado incluso se puede considerar corto, hemos tenido muchas ocasiones para sentenciar”.

Sobre la gran actuación de Pedri en el primer gol del Barca y todo el encuentro: “Es capaz de esto y mucho más, tiene paciencia en la jugada y hace un golazo, es un privilegio. Es un gol espectacular, sublime. Además, genera jugadas en acciones individuales y esa es su grandeza. Aún perdemos demasiados balones y me duele. Tenemos que ser más responsables con el balón”.

Sobre el cambio de Gerard Pique en el segundo tiempo: “Fue por unas molestias, le costaba esprintar. No estábamos para regalar, no era un resultado abultado. El equipo es lo más importante, no pensé ni en el domingo ni la posible sanción por estar apercibido. Lleva un es con la molestia y está haciendo un esfuerzo tremendo para el equipo”.