Xavi Hernández tras eliminación: “No hemos estado a la altura”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se refirió al fracaso del equipo culé en la Champions League, expresando su tristeza y decepción tras la goleada del Bayern

Nuevamente, el Barcelona quedó eliminado en la fase de grupos de la Champions League por segundo año consecutivo. Los culés cayeron goleados ante el Bayern Múnich y Xavi Hernández reconoció la superioridad del equipo alemán.

“Hoy no hemos llegado a su nivel, han sido mejores. En Múnich fuimos nosotros, pero ellos hoy han estado mejor, más intensos. Nos ha afectado psicológicamente la eliminación. Mañana, a entrenar y a pensar en La Liga. Había muchas expectativas, nos tocó un grupo complicado. Nos ha pasado de todo. Ha sido muy cruel. Hoy no hemos competido bien”, manifestó Xavi en la conferencia de prensa pospartido.

Sin embargo, el estratega culé sigue siendo terco y asegura que no toma esto como un fracaso y cree que hay que analizar todo. “Sabemos que nos ha pasado de todo, todas las situaciones posibles. Entiendo que desde fuera se hable de fracaso, pero dentro hacemos otro análisis. El fracaso es para el que no lo intenta. No hemos estado a la altura”.

Xavi continuó explicando por dónde pasó la eliminación. “Lo principal son errores nuestros, que no hemos estado al nivel por efectividad o errores. La manera de irte de la competición, a la espera de un partido, también es cruel. Nos vamos con mala sensación. Si analizamos los otros partidos, creo que merecimos más”.

“Sigue habiendo ilusión por ganar títulos. Podemos ganar títulos, honestamente. No quiero engañar a nadie, no quiero engañar a la afición. Pero ha sido por errores nuestros, no como el año pasado, que no nos dio. Hemos competido, salvo hoy. Lo tuvimos en las manos. Es una gran decepción. Mi discurso no varía. Lo daremos todo”, finalizó.

Redactado por: Miguel Casana