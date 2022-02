Xavi: “Jugar a perder tiempo es trampa”

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, habló en conferencia de prensa y aparentemente mandó una indirecta al Valencia, su próximo rival

Indirecta al rival. Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, habló en conferencia de prensa y aparentemente mandó una indirecta al Valencia, su próximo rival. El conjunto catalán espera recuperarse frente a su rival de turno tras el tropiezo vivido en la Europa League frente al Napoli de Italia.

Xavi expresó lo siguiente: “Si quieres perder tiempo hazlo jugando al fútbol. Yo creo que iríamos mejor, casi en todos los deportes hay tiempo efectivo. Pero no hablaba del Valencia, no señalaba a nadie. (José) Bordalás (técnico del conjunto de Mestalla) me parece un entrenador fantástico”.

Además, se refirió al presente del equipo: “Somos optimistas con Araujo, hoy entrenará y se probará. Él quiere estar, depende de las sensaciones que tendrá en el entrenamiento de esta tarde. Si no hay nada raro, estará”.

SOBRE FERRAN TORRES:

Por otra parte, se refirió al presente de Ferran Torres: “Con Ferran hablamos y tengo una confianza absoluta en él, de ahí el fichaje. Nos va a marcar diferencias, ya lo hizo en el Valencia, el Manchester City y en la selección y lo hará también en el Barça“.

Por último, expresó lo siguiente sobre Sergi Roberto: “Para mí Sergi es un jugador que tiene que seguir en el club, a nivel futbolístico está claro que tiene que ser importante para el futuro del Barça. Pero dependerá de lo que quiera él, de su representante y de la situación económica del club”.