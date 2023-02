Xavi: “Salvo sorpresa, la eliminatoria ante Manchester se decidirá en Old Trafford”

Luego, Xavi manifestó: “Estamos en la Europa League. Ellos están en un momento extraordinario de forma, resultados, han ido creciendo. Ahora es un Manchester United muy fuerte y ya tocaba verlo así. No se puede decir que es un partido de Champions, porque estamos en la Europa League, pero es un nivel muy alto”.

Por último, el estratega español, consideró: “Salvo sorpresa, la eliminatoria se decidirá en Old Trafford. Visualizo partidos igualados, marcador ajustado. Mañana se decidirá poco. La pena es que la vuelta no es en casa, pero es lo que nos hemos ganado. No pienso que somos favoritos ni el Manchester tampoco. La Europa League es una competición muy dura y difícil de conseguir”.