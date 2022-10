Xavi tras la derrota: “Nos ha faltado el ritmo que exige la Champions”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, brindó declaraciones después de la derrota del equipo culé frente al Inter de Milan en la Champions League

Xavi Hernández habló tras caer ante el Inter por un 1-0 que deja contra las cuerdas al Barça. En el encuentro, el árbitro esloveno Slavko Vinčić no cobró una mano en el área de Denzel Dumfries, lo que pudo haber sido un penal muy útil para el equipo español.

“Estoy cabreado e indignado por la situación que hemos tenido que vivir. No hay otra palabra que la indignación. Es una injusticia. Ya dije ayer que los árbitros deben explicarse. No entendemos nada. Tendría que hablar el árbitro, que es una figura muy importante en este deporte. Le humanizaría mucho más. No debo hablar por una decisión que no he tomado. Para mí es clarísima la mano. El árbitro debería dar explicaciones. Sus decisiones han sido decisivas”, expresó el español.

Además, el estratega fue muy autocrítico respecto al rendimiento de su equipo. “Nos ha faltado el ritmo que exige la Champions. No hemos estado al nivel en la primera parte y hemos fallado. La toma de decisión final ha faltado y podíamos haber chutado más desde fuera del área pese a que lo hablamos. Es una pena porque merecimos mínimo el empate. Me pesan mucho las dos derrotas y debemos exigirnos mucho más en esta competición. Hay que jugar como en la segunda parte queriendo ir a ganar el partido”, indicó el estratega del Barcelona.

Redactado por: Miguel Casana