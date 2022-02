Xavi tras vencer al Athletic Club: “Vamos creciendo”

Xavi Hernández, entrenador del FBC Barcelona, habló en rueda de prensa tras derrotar al Athletic Club por la liga española.

Crece la ilusión. Barcelona logró su segunda victoria consecutiva en la liga española e ilusiona a toda la hinchada culé, no solo por los triunfos sino también por el modo de juego que emplean los dirigidos por Xavi Hernández. El entrenador azulgrana habló en conferencia de prensa luego de vencer al Athletic Club por 4-0.

El estratega español mencionó que no le sorprende el cambio que ha mostrado el Barca: “Esperaba este cambio porque estábamos trabajando bien. El equipo está entrenando bien y de ahí los resultados. Ante un rival muy difícil, que hace un bloque medio y bajo excelente, hemos podido ganar. Creo que hemos hecho un partido serio, sólidos en defensa. Vamos creciendo y es un gran resultado para nosotros”.

El DT blaugrana habló sobre el poderío ofensivo tras las nuevas incorporaciones: “Se han incorporado jugadores con gol. Aubameyang, Adama, Ousmane que lo hemos recuperado. Han entrado Luuk y Memphis y han marcado. Y el juego del equipo, pudiendo mejorar, es bueno. Meterle cuatro al Athletic no es nada fácil. Trabajan muy bien el sistema defensivo”.

El entrenador del Barcelona halagó a Pedri: “Más allá del caño, cómo entiende el juego. Juega fácil, va entre líneas. Es una maravilla verlo jugar. Me recuerda mucho a Andrés. Se va en el uno contra uno. Talentos así no he visto muchos. Marca diferencias”.

Por último, el director técnico de 42 años se refirió a la posibilidad de ganar LaLiga: “Ya he dicho que no descartamos nada. El Madrid está fuerte, el Sevilla también. Nosotros tenemos que escalar posiciones. Con toda la humildad del mundo, a trabajar partido a partido. Y ahora a preparar el día del Elche. Nada más. Hay que ser humildes y seguir trabajando”, finalizó.