Y el negro ahí

Escribe: GABRIEL ÁNGELES

1.- ¿Cómo pasas esta cuarentena?

Estoy en Lima tratando de cumplir al pie de la letra lo establecido. No veo el noticiero porque me bajonea. Espero que la vacuna salga rápido para que esta pandemia se acabe en el mundo.

2.- ¿Qué esperabas encontrar en Universitario cuando llegaste?

Todo era nuevo para mí. Venía con una carrera extensa. Fue una experiencia interesante llegar a un grande de Perú.

3.- ¿Qué diferencias notaste en el fútbol peruano?

Bastantes. Acá se jugaba un fútbol lateralizado, poco vertical, sin presión e intensidad. Lo que me costó fue la altura. Nunca me adapté a eso.

4.- ¿Qué es lo que más recuerdas del 2008 cuando campeonaron?

La dinámica que tuvimos. La línea de 3, más cuando éramos locales. Donny Neyra se vio beneficiado con la inclusión de Mayer Candelo que tuvo un semestre espectacular junto al ‘Vagón’ Hurtado y al ‘Malingas’ Jiménez, que fueron los goleadores del campeonato.

5.- ¿Qué pasó en el Clausura?

Hubo problemas económicos, nos relajamos y además la partida de Ricardo Gareca que tuvo ofertas en Argentina y tuvo mucho éxito después con Vélez Sarsfield.

6.- Y después volvió y nos clasificó al Mundial.

Sí, pero la selección es una isla en el fútbol peruano. Lo que hizo Ricardo es difícil que lo logre un técnico del medio local.

7.- ¿Fue el 2009 tu mejor año con la ‘U’?

Todos fueron buenos, salvo el 2011 que tuve problemas. En 2009 pudimos campeonar. Fue un año fantástico, ganamos los cuatro clásicos del año.

8.- Y en el duro choque con Leandro Fleitas, ¿qué pasó?

Con el ‘Cabezón’ nos conocemos hace muchísimos años, de cuando él hacía sus pininos en Argentinos Juniors. Tuvimos ese choque pero pudo recuperarse bien en seis meses.

9.- Tuviste como compañero a Nolberto Solano. ¿Qué opinas de su caso?

Capaz que se equivocó, lo reconoció y esperemos que siga trabajando y que tenga éxito con la selección.

10.- Se voceaba a Juan Reynoso en su lugar. ¿Cuál crees que fue el secreto para campeonar con la ‘U’?

Fue una persona muy sistemática, muy directa, hasta el punto que prescindió de dos jugadores muy importantes como Mayer Candelo y Donny Neyra. Acatamos su orden, creímos en su idea y ahí empezó la llave del suceso.

11.- ¿Tienes algún resentimiento en tu paso por la “U”?

Me dejaron de lado después de la crisis del 2011. Pero pasan los años y el reconocimiento del hincha es cada vez mayor. Reconocen que me entregué completo por esa camiseta.

12.- Tu partida a César Vallejo en 2012 no fue visto con buenos ojos por los hinchas. ¿Qué piensas de ello?

Es que la prensa oculta la verdad. Pacheco no me quiso renovar. Los dirigentes y me dieron la espalda. Me fui para Argentina y cuando volví la pretemporada ya había comenzado. Los periódicos decían que Galván no renovó y me llamaron tres equipos de provincias. Acepté la de Vallejo porque sabía que la altura me afectaba.

13.- ¿Y sobre la situación actual en la administración de Universitario?

Es una lucha de la administración con Gremco y han involucrado a Indecopi. Es una guerra de nunca acabar. Pero lo que llama la atención es por qué insisten con un club con muchos problemas económicos. Eso no lo puedo entender.

14.- ¿Qué te parece el equipo que ha armado Gregorio Pérez?

Se va haciendo fuerte. Me gustan Guarderas, Barco, Alfageme y su delantero Dos Santos. Van a dar pelea.

15.- ¿Qué sentiste en el homenaje que te hizo la ‘U’ antes del clásico?

No me lo esperaba. Homenaje creo que se debe hacer a los muertos (risas). Me entusiasmó el reconocimiento de los hinchas, sobre todo en un clásico. Jamás lo olvidaré y lo guardaré el resto de mi vida.

16.- ¿Por qué no llegaste a nacionalizarte peruano?

Porque creo que nunca fue necesario.

17.- ¿A qué se debe tu apodo el ‘Negro’?

Por mi viejo. Él era paraguayo y le decían ‘Kambá’ que en guaraní significa ‘Negro’. Eso me quedó de chico y en vez de decirme ‘Kambacito’, quedó como ‘Negrito’.

18.- ¿Cómo fue tu experiencia dirigiendo en Segunda División?

Me tocaron equipos que económicamente estaban muy mal, con muy poca infraestructura. Pagué derecho de piso, si me llaman nuevamente lo pensaría dos veces. Me fui de Chavelines en octubre porque no compartía opinión con dirigentes y gerentes deportivos.

19.- ¿Qué opinas del reinicio del torneo?

Va a ser complicado. Son 20 equipos, por lo menos 400 pruebas por equipo. Serían 8 mil pruebas mensuales. Creo que la Primera puede continuar pero la Segunda o Copa Perú no creo que tengan presupuesto. La solución es una vacuna. Porque te puedes contagiar.

20.-¿Te sientes preparado para dirigir a la ‘U’?

Me capacito constantemente. Tuve grandes entrenadores y a veces me junto con ellos para charlar. A veces con Ricardo (Gareca) también. Puedes conocer mucha teoría pero la práctica y los resultados es lo que te hace como entrenador. Teniendo a los jugadores idóneos puedes elegir tu sistema. Eso bajo el respaldo del gerente y el presidente que traiga jugadores para campeonatos locales e internacionales.