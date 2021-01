Ya son cinco con Covid

Pep Guardiola confirmó los infectados en el City.

El año 2021 no ha podido empezar peor para los dirigidos por Pep Guardiola. El entrenador del cuadro ‘citizen’, en el primer día del 2021, confirmó que, además de Kyle Walker y Gabriel Jesús, otros tres futbolistas dieron positivo por COVID-19 en Manchester City y no podrán estar para el encuentro ante el Chelsea a jugarse mañana en Stamford Bridge. Sin embargo, no reveló la identidad de los otros tres, quienes además se perderán el clásico ante Manchester United por la semifinal de la Copa de la Liga este miércoles.

Recordemos que los ‘citizens’ tuvieron que suspender su partido del lunes ante el Everton, porque además de los dos jugadores y dos del personal contagiados el día de Navidad, se habían dado otros tres casos suplementarios. La decisión de aplazar el partido fue criticada porque City disponía de los 14 jugadores que marcaba como mínimo el reglamento.

Sin embargo, Guardiola explicó la razón de su decisión. “Llamé a Carlo Ancelotti para anunciarle la situación porque podíamos jugar. ¿Pero qué hubiera pasado si otros jugadores se habrían contagiado durante nuestro viaje en autocar? ¿Qué hubiera ocurrido en el caso de darse infecciones de jugadores del Everton por los nuestros?”, señaló.