Yacob: “El principal objetivo de la ‘U’ es salir campeón”

Claudio Yacob, futbolista de Universitario, habló sobre el rendimiento del plantel crema y espera salir campeón a fin de año. El jugador argentino señaló que está nueva aventura que tiene en el fútbol peruano es muy buena.

“Que a los 35 años te llame una institución importante, es un halago para mí, estoy muy agradecido de estar aquí”., sostuvo en conferencia de prensa.

Asegura que está muy feliz en el cuadro crema: “Creo que no a todos los futbolistas con 35 años los llama un club tan grande. Fue la negociación más rápida de mi carrera y estoy muy feliz”.

Yacob tuvo su primera práctica con los cremas: “No he hablado con Carlos de lo táctico, es mi primer entrenamiento. Es un fútbol distinto que me tendré que ir adaptando de a pocos, a mí me gustó el equipo, pues dominó gran parte del partido. Si el equipo continúa jugando de esa manera, vamos a ganar muchos partidos”.

Yacob escucho Universitario y fichó rápidamente: “Cuando mi representante me comentó fue todo muy rápido y a la hora hablé con Carlos y me manifestó su deseo y le dije que no dudaba un solo minuto”.

Sobre su estilo de juego en el campo: “Soy un volante de equilibrio, trato de estar el primer pase claro. Hay que estar atento para no quedar mal parados”.

Sobre el Monumental dijo: “El estadio me pareció hermoso, grande, con una hinchada que alienta, por momentos ansiosa, que el equipo gane los partidos rápido, propio del tiempo sin poder ganar títulos, pero esto se consigue juntos y salió campeón”.