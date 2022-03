Yarmolenko: “Jugadores rusos ¿Por qué están sentados como idiotas?”

El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue provocando reacciones en todos los ámbitos de la sociedad. El fútbol, también es uno ellos. Andriy Yarmolenko, futbolista ucraniano del West Ham de la Premier League, ha retado a los jugadores rusos a decir en público lo que realmente piensan de la invasión de su país a Ucrania.

“Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué están sentados como idiotas y no dicen nada? En mi país matan gente, matan mujeres, matan madres, matan a nuestros hijos. Pero no dices nada, no hiciste ningún comentario”.