Jugador turco rechazó usar camiseta con el mensaje “No a la Guerra”

El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue provocando reacciones en el fútbol. Aykut Demir, jugador y capitán del Erzurumspor de la Segunda División de Turquía, se negó a salir al campo con una camiseta que llevaba en su parte delantera el mensaje de “no a la guerra”.

“Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente. Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países”