“Yo no voy a golpear a un compañero”

Aguiar respondió a las críticas y se refirió a los rumores sobre una pelea en el camerino con Jean Deza.

Luis Aguiar muy caliente al final del partido, respondió a los rumores que indican que

se peleó con Jean Deza en el camerino por sus indisciplinas. “No podemos sacar a

peñazos a un compañero, yo no voy a ir a golpear a un compañero y que me echen. Si

tengo esa autoridad capaz que lo hago porque hay cosas que no sirven para el grupo y

son repetidas”, dijo el “Canario”.

Además, respondió a las críticas por el mal juego del equipo. “Soy más vivo que toda la

gente que opina y que está en redes sociales. Acá hay gente que critica con muy mala

leche, aunque aceptó las críticas constructivas porque no estamos jugando bien”,

finalizó.