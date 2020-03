Jaime Duarte dirigió el partido desde el banco de suplentes y demostró su entrega por el equipo

Jaime Duarte una vez tomó el banquillo de Alianza Lima y dejó en claro que siempre

pondrá el pecho por el equipo: “Para Alianza siempre estoy. Y cuando más difícil sea,

ahí me van a tener”, declaró. Además, mostró su sorpresa porque no viajó Guillermo

Salas, aunque rescató el trabajo de Ahmed como asistente. “Estoy muy agradecido por

la gran predisposición que hay y el colectivo, que es lo que pedí. No sé por qué no

estuvo Chicho Salas acá. Hay temas que no conozco. Quiero agradecer a Daniel Ahmed

todo el apoyo que nos ha dado”, añadió.

Por otro lado, el ‘Chiquillo’ defendió a Quijada, por su fallo en el gol de Racing. “Ha

sido considerado el mejor jugador en Venezuela de central por izquierda y lateral por

izquierda, en su selección jugó muchos partidos de lateral izquierdo. Cuando se pierde

es así, se ven más las fallas”, enfatizó.