Butrón fue el héroe

Arquero íntimo tuvo una actuación espectacular, salvó a su equipo de una goleada, y es el segundo jugador más veterano en la historia de la Copa

En su último año de carrera, Leao Butrón demostró porque es considerado por muchos el

mejor arquero en la historia de Alianza Lima, pues tuvo una actuación sensacional en el

“Cilindro”, atajando de todo y salvando a su equipo de una goleada segura. No importaba

si eran remates imposibles de fuera del área, tiros a quemarropa o mano a mano con los

delanteros, ‘San Leao’, quien salió con la cinta de capitán por primera vez en la

temporada y fue un verdadero líder para el equipo, atajó de todo, aunque demostró ser

humano al no poder tapar el gol de Reneiro que significó la derrota.

El portero de 43 años, superó al colombiano Farid Modragón y se colocó como el

segundo jugador más longevo en disputar la Copa Libertadores, solo superado por el

paraguayo Luis Galarza, quien en 1995 tapó para Jorge Willsterman con 44 años y 81

días, y pese a la derrota se mostró emocionado por este logro “Nunca pensé lograr esto,

estoy muy contento por eso, agradecido a Dios y al fútbol que me da la oportunidad de

seguir atajando”.

Cabe recordar que Butrón tuvo un partido muy parecido en Copa Sudamericana ante

Independiente en 2017, aquella vez incluso tapó un penal y Alianza sacó un empate sin

goles, aunque cayó 1-0 y fue eliminado en la vuelta.