Yotún sobre Cristal en Libertadores: “Nos robaron”

El jugador de la Selección Peruana tuvo fuertes palabras con respecto a la participación de su equipo en la Copa

La participación de Sporting Cristal en Copa Libertadores concluyó con una eliminación el cual sumaron solo dos puntos, un hecho que no dejó buenas impresiones sobre los celestes pero que tiene más de un motivo para Yoshimar Yotún.

El volante de la Selección Peruana tocó el tema en conferencia de prensa e indicó que los perjudicaron en varios encuentros de la Copa:

“Prácticamente nos robaron tres partidos. En Chile cobraron un penal que no hubo, en Argentina hubo una falta clara y aquí una mano. Hemos competido, obviamente siempre queremos más y darle a la institución el lugar que se merece”, declaró ‘Yoshi’.

“Estamos tranquilos porque se dejó todo. Sentimos que competimos con los tres equipos y eso nos deja tranquilos”, agregó.

El seleccionado aprovechó también para hablar sobre su actualidad celeste y destacó los duelos que ha disputado:

“Yo estoy muy bien, estar en el Sporting Cristal me ha servido muchísimo. He jugado varios partidos internacionales y del torneo local, pero creo que nosotros sentimos que merecíamos mucho más”, señaló el ex Cruz Azul.

Por último, el centrocampista habló sobre Paolo Guerrero y que esté entrenando junto a ellos a pesar de que no viajará con el grupo a España:

“Paolo Guerrero es un referente y es importante tenerlo con nosotros. Tienen unas ganas de competir y de jugar tremenda y eso contagia al grupo”, culminó.

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

Perú sostendrá un encuentro amistoso frente a la selección de Nueva Zelanda. Este será el domingo 5 de junio en el RCDE Stadium de Barcelona a la 10:30 a.m. (hora peruana).

Posterior a ello, permanecerán en tierras españolas has el 10 de junio y de ahí viajarán a Doha (Catar) para el partido de repechaje contra el representante de Asia (Australia o Emiratos Árabes) el lunes 13 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).