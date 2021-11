Yotún sobre el penal ante Argentina: “El encargado era yo”

Yoshimar Yotún, jugador de la Selección Peruana, habló sobre el penal fallado ante Argentina en la fecha pasada de las Eliminatorias.

Aún no ha pasado ni un mes desde lo ocurrido y se sigue tocando el tema del penal fallado por Yoshimar Yotún ante la Selección Argentina el pasado 14 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El volante de la ‘blanquirroja’ volvió a referirse sobre esta ocasión del partido en una entrevista para un medio radial.

‘Yoshi’ reveló que él era el encargado de patear el penal: “El encargado de patear el penal ese día era yo. Hay tres que patean, el primero ya había salido y el segundo era yo, lo consulté con Jefferson (Farfán) por la trayectoria y la jerarquía que tiene en el equipo, y se tomó la decisión que yo iba a patear”.

El volante de la bicolor detalló que se siente tranquilo tras esta acción: “He pateado con la selección 3 penales, no había fallado, y me tocó fallar. Estoy tranquilo, puedo apoyar mi cabeza a la almohada y dormir tranquilo, errar es humano, tuve el atrevimiento de pararme en el Monumental contra un gran arquero que venía de una gran Copa América, y me tocó errar”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el jugador de la ‘Blanquirroja’ asumió toda la responsabilidad del penal errado: “A veces, las cosas no salen, tomamos decisiones que no son las mejores, como en el penal, que decidí asegurar y tirarla arriba como ante Uruguay, y se me fue un poco arriba. Para la próxima vez voy a volver agarrar el balón, sin duda, y voy a patear. Si la hago no seré el mejor del mundo y si la fallo, tampoco seré el peor, son decisiones que se toman. Tomé la decisión de patear, erré y obviamente y asumo toda la responsabilidad”, finalizó.