Pep Guardiola: “Xavi no tiene que ser el heredero mío”

Josep Guardiola, ex DT de Barcelona y actual entrenador del Manchester City, habló sobre la llegada de Xavi Hernández al club catalán.

Tras la designación de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barcelona muchos sueñan con que el club catalán vuelva a sus épocas doradas en donde Josep Guardiola dirigía desde el banquillo y Xavi desde el campo. ‘Pep’, ex DT del Barcelona, habló sobre la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé.

El actual entrenador del Manchester City mencionó que Xavi conoce al equipo y que está convencido en que hará un gran trabajo en el Barca: “Xavi conoce la casa, estoy convencido de que traerá una energía más que positiva. Siempre ve el lado bueno de las cosas. Con su clase, dedicación y esfuerzo seguro que lo sacará adelante”.

Por último, ‘Pep’ también reveló que Xavi no necesita ser catalogado como su sucesor o heredero: “Yo no fui el heredero de nadie y Xavi no tiene que ser el heredero mío ni de nadie. Tiene que ser él. Los entrenadores somos lo que somos, las decisiones las debe tomar él. No debe fijarse en el pasado”.

Cabe resaltar que Xavi tendrá un duro trabajo por delante para sacar a flote a un Barcelona que ha comenzado de manera complicada LaLiga de España y la Champions League. El debut de Xavi como entrenador del Barcelona se daría el sábado 20 de noviembre ante Espanyol en el derbi de Cataluña por la liga española.