Philippe Coutinho no se muerde la lengua

El centrocampista Philippe Coutinho se mostró bastante molesto ante las acusaciones de no querer entrar contra el Celta de Vigo: “Nunca me ha faltado profesionalidad”

Philippe Coutinho afirmó que está “seguro” de que Xavi Hernández hará un “gran trabajo” en el Barcelona. “Sé que es un gran tipo. Seguro que hará un gran trabajo en el Barcelona”, señaló en una rueda de prensa en Sao Paulo, donde está concentrado con la Canarinha para los partidos contra Colombia y Argentina, de las eliminatorias del Mundial de Catar de 2022.

También se defendió de las acusaciones de no querer calentar en el partido ante el Celta: “Me quedé muy sorprendido cuando vi las noticias publicadas porque en toda mi carrera nunca me faltó profesionalismo. Pueden buscar en cualquier lugar por los que pasé, siempre respeté a todo el mundo“. Aseguró, además, que estaba al 100% recuperado y pidió minutos: “Desde que volví a jugar no tuve una secuencia de cuatro o cinco partidos saliendo desde el principio para poder estar en mi mejor nivel. me siento muy bien, físicamente lo estoy”.

“Espero que pueda tener mucho éxito con el grupo que tenemos”, añadió. Preguntado sobre la propuesta que su nuevo entrenador en el Barça rechazó para integrarse a la comisión técnica de la selección brasileña, afirmó que desconocía el asunto y que para él es una “sorpresa”.