Zambrano: “Algunas situaciones me alejaron del primer equipo de Alianza”

El jugador de la selección, Carlos Zambrano, compartió sus opiniones acerca del diálogo que mantuvo con los dirigentes de Alianza Lima.

Bruno Marioni comunicó que Carlos Zambrano continuará en Alianza Lima. Tras un periodo de incertidumbre sobre lo que sucedería con el jugador de 34 años, el director deportivo del club ofreció una rueda de prensa para aclarar la situación del defensor de la selección peruana y ratificar que permanecerá en el equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

En respuesta a estos acontecimientos, el ‘Kaiser‘ compartió un mensaje en sus redes sociales dirigido a todos sus seguidores.

“El fútbol me ha llevado a defender con honor los colores de grandes instituciones, pero el sentimiento y honor que se siente al defender a la institución de la que uno es hincha desde niño es inexplicable. Algunas situaciones me alejaron del primer equipo de Alianza Lima; las acepto y me hago cargo“, mencionó en un principio.

Además, el experimentado defensor expresó que intentó entablar una conversación con la directiva para obtener una oportunidad de redención en el equipo aliancista.

“La frustración y sed de revancha me llevaron a buscar el diálogo con la dirección deportiva del club. Encontré un espacio serio y profesional para conversar y alinearme a los objetivos de la institución“.

Además, Zambrano tomó la oportunidad para dirigirse a los seguidores del equipode la Liga 1 y reiterar su compromiso con el club.

“Hoy vuelvo con más ganas y compromiso que nunca y soy un agradecido de estar de vuelta esta temporada en el club más grande del Perú. Solo me queda demostrar dentro y fuera de la cancha de lo que soy capaz. Con estos colores hasta la muerte. ¡Arriba Alianza toda la vida!“, determinó.