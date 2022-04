Zampedri: “En Copa Libertadores, los partidos son partidos parejos”

Fernando Zampedri, delantero de la Universidad Católica, habló tras victoria por 2-1 ante Sporting Cristal por Copa Libertadores

El atacante católico señaló que en la Copa más importante de Sudamérica, los partidos son muy peleados.

«Nosotros somos un equipo que tenemos muchas ocasiones de gol. Soy el goleador del equipo, que no ganemos no quiere decir que nos falte gol. Sí, nos faltó profundidad contra Talleres, pero hicimos un gran partido. En Copa es así, hoy no hubo muchas ocasiones de gol para ambos equipos donde nosotros las pocas que tuvimos las convertimos en gol», comenzó declarando en conferencia post partido.

«El mensaje del entrenador siempre fue claro, después no se nos daban los resultados, principalmente en el torneo local. Ahí venimos cuatro años seguidos de ser campeón y no es fácil sostenerlo. Por ahí hay un bajón, lo sabemos, estamos buscando la forma de revertir eso. En Copa los partidos son partidos parejos, hoy tuvimos la última nosotros y nos llevamos el partido, si había un empate estaba bien», agregó para finalizar.

Finalizó su conferencia de prensa señalando que valora haber conseguido el triunfo en está Copa Libertadores 2022. Ahora el próximo rival de los ‘cruzados’ será el Flamengo, a quienes enfrentarán el próximo 28/04.