Zanelatto: “Que los hinchas confíen en el equipo”

Franco Zanelatto, jugador de Alianza Atlético de Sullana, expresó su sentir tras fichar por el “Vendaval”

Quiere dar pelea. Franco Zanelatto, jugador de Alianza Atlético, habló de los objetivos que se plantea el conjunto de Piura. El futbolista de 21 años llega procedente de Alianza Lima, con todas las ganas de destacar en los “Churres”. El atacante paraguayo se convirtió en el flamante refuerzo del Vendaval.

Zanelatto se refirió a los objetivos de su actual equipo en la próxima Liga 1: “Mi meta es tratar de integrarme bien al equipo, de ayudar a lograr los objetivos, que es clasificar a alguna copa, y para mí salir siempre a ganar”.

Además, valoró como lo recibieron en el conjunto de Piura: “Me recibieron muy bien, conozco a un par de jugadores y estoy contento. No me integré al grupo todavía, me quedé con el preparador físico para tratar de ponerme a punto”, dijo el atacante para el canal del club norteño”.

El ex San Martín pidió que los hinchas crean en el plantel: “Que confíen, hay muy buen equipo, trabajan con mucha intensidad. Que confíen en que se están haciendo las cosas bien y vamos a dar todo”, concluyó”.

Alianza Atlético de Sullana destacó el paso de Zanelatto por San Martín y resaltó sus características de juego: “Su explosividad y definición serán claves para llegar a cumplir grandes objetivos, te deseamos muchos éxitos en este nuevo reto con nuestra camiseta. ¡Vamos, ‘Vendaval’; vamos, Franco!”.

Es importante recordar que Alianza Atlético es uno de los clubes que más se reforzó hasta el momento. Además de Zanelatto, en la lista de fichajes figuran Juan Diego Lojas, Marcio Valverde, Diego Penny, Christian Ortiz, Aldair Perleche, Joaquín Aguirre, Jonathan Bilbao, Kleiber Palomino, Santiago Arias y Adrián Fernández.