Zidane: “Me alegro por los jugadores”

“No sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí, ni lo pienso. Pienso en el día a día”, dijo Zinedine Zidane.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en sala de prensa tras el triunfo del Madrid ante el Borussia Mönchengladbach. Estas son las impresiones del entrenador madridista.

Sensaciones: “Es una satisfacción enorme. El objetivo era ese, intentar terminar primero y lo hicimos. Hicimos un partido espectacular a todos los niveles, desde el minuto 1 hasta el final, interpretando muy bien el partido”.

“Sí, pero no siempre es sólo bajo presión. Hicimos partidos buenos. Te estoy hablando de todos los jugadores y de mi etapa, jugamos partidos muy buenos. Luego este equipo tiene eso, cuando las dificultades son grandes, cuando tenemos que ganar sí o sí se ponen”, agregó Zidane.

Por qué no se ve esta versión siempre: “Lo acaba de decir Benzema, yo he sido jugador. Tú no puedes siempre jugar bien, es imposible. Intentarlo sí, siempre lo vamos a intentar. Siempre quieren jugar bien”.

Versión del sábado contra el Atleti: “Espero la mejor versión. Ahora hay que descansar bien”, indicó Zidane.

Se ve como el Alex Ferguson del Madrid: “Nunca voy a ser el Alex Ferguson del Madrid, seguro. No sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí, ni lo pienso. Pienso en el día a día”.

Por último, Zinedine Zidane habló sobre los jugadores “No, al final todos. Estamos todos en el mismo barco. Me alegro por los jugadores. Lo más importante son ellos, yo estoy aquí con ellos luchando, preparando las cosas, pero son ellos los que luchan y pelean. Me alegro por ellos”, concluyó.