Zidane: “No ha sido un partido de fútbol”

El entrenador Zinédine Zidane se mostró muy molesto al término del encuentro por las condiciones en las que se disputó el encuentro.

Pocas veces vimos a Zinédine Zidane tan molesto tras un partido. Y menos aún criticar como lo ha hecho. Por ello, el entrenador francés se mostró indignado en la sala de prensa del estadio de El Sadar por haber tenido que jugar.

Análisis: “Hicimos lo que pudimos en el campo, porque yo no vi un gran partido de fútbol.

Malestar: “Jugar así es muy complicado, pero al final han tomado la decisión de jugar y el partido ha sido lo que vimos.

¿Era apropiado jugar?: “No, pero al final hay que hacer lo que nos digan”

Razones de su enfado: “Ayer, hoy. No sé si volvemos el lunes, martes… Hoy es un día para decir un poco las cosas. No he visto un partido de fútbol. Nosotros vamos a seguir. Tenemos un partido el miércoles y espero que vayamos a tener condiciones de jugar.

Regreso a Madrid: “No sabemos nada. Nos quedamos aquí y mañana veremos si podemos viajar o el lunes. Es lo que hay. Veremos mañana lo que vamos a hacer”.

Cómo ha vivido las horas previas: “Mal porque hicimos lo que pudimos hacer en el campo, peor no ha sido un partido de fútbol. Las condiciones eran muy complicadas. La sensación que tenemos, con todo lo que ha pasado estos dos días… Y no sabemos cuando vamos a volver. No ha sido un partido de fútbol, pero hay que aguantar, olvidarnos de esto y pensar ya en el miércoles”.

Suspensión del partido: “Sí, claramente”.

¿La Liga les ha perjudicado?: “No me voy a meter en esas cosas, pero no ha sido un partido de fútbol. A final jugadnos y ya está. Ahora no sabemos cuándo vamos a viajar. Lo que tenemos que pensar es en recuperar y pensar en el próximo partido”.

El parecer del vestuario: No son excusas. Lo que la gente quiere ver es un partido de fútbol, hoy no se ha visto un partido de fútbol. Te respondo yo como entrenador”.

Lo que más le ha molestado: “El campo. No las quejas de estar tres horas en el avión. Para mí, no había condiciones para jugar un partido de fútbol”