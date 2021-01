Koeman: “No tengo nada en contra de Riqui Puig”

Ronald Koeman está satisfecho por el triunfo del FC Barcelona y aclaró que no tiene nada en contra de Riqui Puig.

Ronald Koeman habló del gran momento de forma de Leo Messi, de un Antoine Griezmann que se ha ‘reenganchado’ con el gol y Riqui Puig. Además el entrenador holandés mostró su satisfacción por el contundente triunfo del FC Barcelona contra el Granada en el Nuevo Los Cármenes.

Partido: “Nos costó entrar en el encuentro, pero tuvimos tranquilidad en la posesión del balón. Es una victoria importante, sabíamos la situación en la que estábamos y sabíamos que no podíamos perder más. Ha sido una buena semana con los tres partidos ganados, y fuera de casa. Y con buen fútbol. Hemos demostrado que el equipo está creciendo, también en confianza. Hemos marcado cuatro goles, es algo muy positivo y debemos seguir así. Hay días como hoy que necesitamos pocas oportunidades para marcar”.

Suerte: “Para marcar hay que estar dentro del área. Es importante para Griezmann y para el equipo. Los atacantes viven de marcar goles. Muy bien Antoine hoy. Nos hadado muchísimo”.

Títulos: “No depende solo de un jugador, depende de la mentalidad del equipo. Si todo el mundo está bien y en su mejor forma, se puede luchar. Con la distancia que tenemos está complicado, pero esta semana hemos jugado bien y me da confianza”.

Riqui Puig: “Parece que tengo algo en contra de Riqui, y no es así. El otro día hablé de jóvenes que necesitan tener minutos y tal vez deberían salir, no sólo de Riqui. También están Konrad, Júnior, Matheus… que no tienen minutos. Pero no sólo hablo de Riqui. Yo quiero lo mejor para todos los jugadores. Yo hablo con los jugadores. Hay que hablar sobre lo que es mejor para él”.

Delantera: “Jugábamos con los tres arriba. Son diferentes, pero se han entendido bien. Antoine estuvo muy bien”.

Messi: “El Barça necesita a Leo, por su importancia, efectividad… le necesitamos. Para luchar por los títulos. Gracias al resultado, hemos podido cambiarle, y a Pedri. No quisimos arriesgar con Araujo y también saqué a Dest, que tenía molestias, gracias al marcador. Messi se esfuerza al máximo para ayudar al equipo. Últimamente está bien, con mucha efectividad. Como al equipo, le costó el inicio de temporada, pero siempre ha estado muy motivado. Ahora marca más, pero siempre ha estado metido “.

Últimos partidos: “Estamos más tranquilos y más concentrados. La efectividad de hoy es para estar tranquilos. Pero hay que ser humildes y seguir trabajando”.

De Jong: “Antes no jugaba tan arriba. Es una calidad que tiene, pero que ha usado en pocos partidos. Necesitamos gente del medio campo que llegue arriba. Tiene mucho más que ofrecer y aportar además de ayudar a sacar el balón desde atrás”.

Centrales: “Defensivamente, el equipo ha estado muy bien. Samuel hacía tiempo que no jugaba, y ha estado muy bien. Y Busi por delante, también. Y nos faltaba Lenglet y Araujo. Umiti y Óscar han demostrado tener sitio en este equipo”.