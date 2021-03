Zidane: “No me meto en la labor de los árbitros”

El entrenador Zidane no quiso entrar en polémicas con el posible penalti de Felipe y valoró muy positivamente el cambio de actitud de su equipo

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mordió la lengua a la hora de hablar de la jugada polémica y mantuvo su política de no hablar de los árbitros. Por ello, el francés compareció tras el encuentro contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

¿Cómo ha visto la acción del posible penalti?

Como siempre, no me meto, su labor es difícil. Ha tomado esa decisión de ver la jugada y no pitar, y lo respetamos. Y ya está.

¿Pero entiende el criterio de las manos?

Bueno… Sabemos que de todas formas es complicado. No podemos entrar en eso. Es la decisión suya, su responsabilidad. Tenemos que respetar eso. No va a cambiar, los jugadores decían que era mano, la ha revisado y ha decidido no pitar.

¿Cómo ha visto al Madrid?

La primera parte se la han llevado, nosotros la segunda. Es merecido, tuvimos ocasiones al final. Se podía haber sacado más, pero lo bueno era hacer otra segunda parte y cambiar el partido. Es un punto, estamos vivos. Vamos a seguir peleando. Es un resultado correcto, creímos hasta el final que se podía remontar.

¿Entiende que viese la jugada y no pitase el penalti?

No se me pasa nada por la cabeza. Decide él. No cambia nada. Si pita, penalti, si no pita, pues no hay penalti. Lo que me importaba era estar en el partido, eso hicimos.

¿Hay Liga?

El objetivo es este, seguir. Sabemos que queda mucho, vamos a pelear hasta el final. Y siempre puede cambiar todo, estamos haciendo las cosas bien, podemos mejorar. Y es lo que vamos a hacer. Lo más importante era hacer una segunda parte diferente. La actitud de la segunda y lo que hicimos ha sido importante. Cambiar eso.

¿Vinicius y Valverde pueden dar el paso de revulsivos a titulares?

Todos, todos merecen jugar. Esto no va a cambiar. Debo elegir un once y luego hay cambios. Estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Estamos en el mismo barco y vamos a pelear hasta el final.