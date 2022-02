Adinolfi: “Fue muy duro continuar después de lo que pasó con Gregorio”

Edgardo Adinolfi, ex asistente técnico de Universitario de Deportes, habló tras anunciarse su desligamiento del club merengue.

Tras anunciarse su salida del Club Universitario de Deportes; Edgardo Adinolfi, asistente técnico de Gregorio Pérez, brindó una entrevista a un medio radial en donde revela detalles de su salida de la escuadra merengue. El asistente ‘charrúa’ mencionó lo difícil que fue continuar en la ‘U’ tras la salida del ‘Goyo’ Pérez.

El uruguayo de 47 años contó que ya sabían que luego de la ‘Noche Crema’ no continuarían en el elenco crema: “Ya se sabía que luego de la Noche Crema no íbamos a continuar. Jean (Ferrari) quería contar con nosotros, quería buscar un entrenador que se una a nosotros (cuerpo técnico), pero no lo veíamos muy bien eso”.

El ex miembro del comando técnico de Universitario confesó que fue duro continuar en la ‘U’ luego de la dificultad médica que paso Gregorio Pérez: “Para mí fue muy duro continuar después de lo que pasó con Gregorio Pérez. Luego la gente comenta cosas fuera de lugar sobre los partidos amistosos, que somos inexpertos, pero no me interesa. Este equipo está muy bien”, declaró en RPP Deportes.

El ex futbolista uruguayo, agregó: “Se olvidaron de que de los ocho partidos que jugamos, ganamos siete. Los otros partidos fueron de preparación. Hay cosas que molestan porque se pierde el objetivo”.

Para finalizar, el ex asistente técnico de la ‘U’ reveló que fueron ellos los que decidieron dar un paso al costado: “Fuimos Daniel y yo quienes llamamos a Jean (Ferrari) para cortar el vínculo con Universitario, quiero que quede claro eso. No fue por un tema de resultados”, sentenció.