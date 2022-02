Suárez sobre Perú: “Si ganamos tenemos un pie en el Mundial”

Luis Suárez, jugador de la Selección Uruguaya, se refirió al duelo de marzo ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

El 24 de marzo se jugará una verdadera final en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Las selecciones de Uruguay y Perú se jugarán la posibilidad de ir a Qatar de manera directa y sin ninguna escala como lo es jugar un repechaje. Luis Suárez, delantero de la ‘Celeste’, habló sobre este trascendental duelo ante la ‘blanquirroja’.

El jugador de 35 años se refirió al enfrentamiento ante la Selección Peruana: “Depende de nosotros. Está claro que si ganamos el próximo partido, tenemos prácticamente un pie en el Mundial. Hay que tener esa misma capacidad de afrontar esa situación como afrontamos estos dos partidos con un gran trabajo que hicimos todos”.

El ‘Pistolero’ también habló sobre su rol en la ‘Celeste’: “Uno, en el rol de delantero, siempre intenta rendir al máximo. A veces se da con goles o con asistencias, o a veces ayudando al equipo como en este partido. A nivel general me voy con muy buenas sensaciones”, declaró para Telemundo.

‘Luchito’ no ocultó su deseo de jugar su cuarta Copa del Mudno en su carrera deportiva: “Tener la posibilidad de jugar mi cuarto Mundial con 35 años sería increíble para mí. Tener la suerte de que mis hijos me vean convertir goles o ayudando a la Selección no tiene palabras. A nivel personal son anécdotas para seguir sumando”.

Por último, el actual jugador del Atlético de Madrid se pronunció sobre las últimas dos victorias consecutivas de Uruguay: “Fue la meta que nos pusimos antes de empezar esta doble jornada: hacer cosas que no habíamos hecho desde que empezó la Eliminatoria, que era ganar dos partidos”, concluyó.