Adiós a Xavi: Barcelona prescinde de su entrenador.

El entrenador fue informado por el club catalán de que no continuará la próxima temporada, y su último partido al mando del Barcelona será contra el Sevilla en la última jornada de LaLiga.

El FC Barcelona comunicó hoy al mediodía que Xavi Hernández dejaba su cargo, expresando su agradecimiento por su trabajo. También, el equipo catalán anunció que el entrenador ocupará la banca en el Sánchez Pizjuán como su próximo destino. Durante una reunión hoy en la Ciudad Deportiva, Joan Laporta informó a Xavi de su decisión, adelantada debido al acuerdo alcanzado con Flick.

La etapa de Xavi como entrenador del primer equipo del Barça concluye de esta manera, cargo que tomó en noviembre de 2021. El presidente catalán había ratificado su puesto hace solo un mes. El contrato de Xavi llegó hasta junio de 2025.

Después de dirigir 141 partidos, el entrenador de Terrassa renuncia a su puesto con un récord de 89 victorias, 23 empates y 29 derrotas.

Comunicado del FC Barcelona

“El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo la temporada 2024-25. El encuentro se ha producido en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y han estado presentes el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y el director deportivo, Anderson Luís de Souza, Deco, así como los asistentes de Xavi, Òscar Hernández y Sergio Alegre.

El FC Barcelona quiere agradecer a Xavi su tarea como entrenador, que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo, y le desea toda la suerte del mundo. Xavi Hernández dirigirá este domingo a Sevilla su último partido como técnico del primer equipo. En los próximos días, el FC Barcelona informará de la nueva estructura del primer equipo”.

La nueva era de Hansi Flick en el Barça

Aún no está claro cuándo el Barcelona anunciará el fichaje de Hansi Flick, que dirigirá al equipo catalán la próxima temporada. La intención original es no eclipsar la final de la Champions del equipo femenino. No obstante, no hay nada seguro en relación a eso.

