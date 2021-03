Advertencia de Deschamps a Mbappé

El entrenador Didier Deschamps cambió a Kylian Mbappé en el minuto 77 para después explicar en rueda de prensa que el jugador sabía que no había estado bien

No es normal ver a Kylian Mbappé sustituido con la selección francesa y menos en un partido en el que no está ganando. Por ello, Didier Deschamps decidió sustituir al delantero del PSG en el minuto 77 cuando su equipo no pasaba del empate a uno ante Ucrania. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador francés afirmó que “Donatello” sabía que no había jugado bien.

“Hablaré tranquilamente con él. Mbappé sabe que no ha jugado un buen partido”, confesó Deschamps. Ingresó por él Martial, que en los 13 minutos que estuvo en el campo apenas pudo tener una ocasión clara de gol. Asimismo, el seleccionador francés añadió: “No estaba en las mejores condiciones y no tenía buenas sensaciones. El rival se adaptó y siempre había 3 o 4 jugadores sobre él. El planteamiento de Ucrania complicó su influencia sobre el juego”.

Por último, Kylian Mbappé realizó ante Ucrania un partido muy espeso. Por otra parte, Shevchenko aseguró en rueda de prensa que habían planteado el partido para frenar la influencia del delantero del PSG y el sistema de cinco defensas utilizado por la leyenda ucraniana lo refrendó.