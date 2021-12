Advíncula descarta volver a Europa: “Estoy feliz donde estoy”

¡Está feliz donde está! Luis Advíncula utilizó sus redes sociales para contestarle a un aficionado sobre su futuro futbolístico.

No hay dudas de que Luis Advíncula ha logrado consolidarse en Boca Juniors, algo que ha hecho que el jugador de la Selección Peruana vuelva a tener una gran confianza y se sienta muy cómodo en el equipo argentino. Por ese motivo, ‘Bolt’ no dudó en dejar en claro que, hoy por hoy, no piensa en volver a Europa, ya que está disfrutando mucho su estadía en el club en el milita actualmente.

“¿Quisieras poder jugar en Europa?”, fue la pregunta del hincha. “Estoy cómodo y feliz donde estoy”, fue la respuesta del lateral derecho de la Blanquirroja mediante ‘Instastories’.

Con esta declaración, se descarta totalmente las posibilidades de que ‘Lucho’ regrese a tierras europeas, por lo que lo más probable es que se afiance al equipo argentino durante un largo tiempo.

Actualmente, el seleccionado ha podido disputar 18 encuentros vistiendo la camiseta ‘xeneize’ en los torneos de la Liga Profesional Argentina, Copa Argentina y la Maradona Cup. Además, se ha consagrado campeón en estos dos últimos campeonatos mencionados.

‘Lucho’ y su picardía

Ante otra interrogante de uno seguidores sobre si se encuentra soltero, el jugador respondió: “Por ahora soltero, pero no solo”.