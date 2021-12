Ameli muy incómodo por el tema de la bolsa de minutos

Gerardo Ameli, DT de Cienciano; al igual que Gregorio Pérez, mostró su incomodidad por el cambio en la bolsa de minutos.

Ameli consideró que la modificación en el tema de la Bolsa de Minutos incomoda porque muestra informalidad. Sin embargo, el entrenador aseguró que tienen jugadores jóvenes para cumplir con lo establecido.

“Estoy muy entusiasmado, los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme y hay buena predisposición de todos. Se está haciendo un grupo muy interesante y entendemos que a lo largo de la temporada suma mucho y le estamos dando mucho valor a eso”, declaró el entrenador para Ovación.

Con respecto a la pretemporada dijo: “Arrancamos en un momento ideal, a partir de esta decisión de postergar una semana el inicio, a nosotros nos resulta interesante porque ya le estábamos sacando ventaja a casi todos los clubes por haber arrancado antes y creemos que una semana más nos brinda la posibilidad que nuestro equipo llegue mejor aún y eso nos beneficia, con los plazos estamos muy bien”.

“Todos los rivales van a ser complicados sin duda, todos van a iniciar con mucha actitud y mucha ilusión la temporada. Jugar con nuestra gente, en nuestra cancha, lo trataremos de usar como plus. Toda nuestra energía está puesta en llegar de la mejor manera al inicio del torneo”, agregó.

Sobre el tema de la bolsa de minutos

“Nos gustaría que las decisiones sean más desde la formalidad, hace tiempo se informó que no iba a haber Bolsa de Minutos, ahora eso se modificó y eso incomoda mucho a lo que tiene que ver con la preparación y el armado del plantel. Eso preocupa en cuanto a lo que se trasmite hacia afuera, por la informalidad que sentimos que puede tener el torneo todavía no teniendo las cosas claras a semanas del inicio. No nos perjudica porque tenemos un grupo de juveniles que están aptos para sumar minutos”.