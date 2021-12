Luis ‘Cuto’ Guadalupe: “Gracias a Dios todo salió bien”

Luis ‘Cuto’ Guadalupe, consternó a sus seguidores luego de que se supiera que estaba internado en una clínica de la capital

Luis ‘Cuto’ Guadalupe encendió las alarmas debido a su estado de salud. El ex defensor central de Universitario de Deportes fue internado en una clínica local el pasado jueves por problemas de salud (No es COVID). Sin embargo, para tranquilidad de todos, el ex jugador emitió un mensaje de tranquilidad en redes sociales.

El ex defensor central manifestó lo siguiente: “Quiero contarles que el viernes me operaron y gracias a Dios todo salió bien. Gracias a ustedes, a sus oraciones, preocupaciones y las disculpas del caso a los que no he podido contestarles”.

El Cuto se mostró feliz por el apoyo que recibió en las redes sociales: “Sé que mucha gente me ha escrito a mi teléfono, a Instagram, a todas mis redes, pero quiero decirles que ‘Cuto’ está más fuerte que nunca, siempre manteniendo la fe. porque la fe es lo más lindo de la vida”.

Guadalupe aprovechó para desmentir una noticia falsa con respecto a su salud: “A esos que me están dando por muerto les mando muchos saludos, no estaba muerto, andaba de parranda”.

Finalmente, manifestó que: “Estoy como cañón. Bendiciones para todos. La contienda va a empezar”.

LA CARRERA DEL CUTO EN EL FÚTBOL PERUANO:

Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, conocido popularmente como “Cuto”, nació en Chincha el 3 de abril de 1976. Sus inicios en el fútbol fueron en el equipo “Yo Calidad” del Callao. Luego pasó a Cantolao y finalmente a Universitario de Deportes, Juan Aurich, Real Garcilaso, entre otros.