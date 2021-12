Real Madrid va por el delantero noruego Erling Haaland

Real Madrid quiere a Erling Haaland, así lo confirmó el director general del Borussia Dortmund

En este momento Erling Haaland es uno de los delanteros más codiciados del mundo. Grandes equipos quieren al delantero Noruego en sus filas. Con 19 goles en 16 partidos en la temporada 2021-22, se ha convertido en la debilidad de uno de los clubes más grandes del mundo: el Real Madrid,

Hans-Joachim Watzke, director general del Borussia Dortmund, confirmó que el Madrid está interesado en Haaland: “No importa a donde vayas, todo el mundo te habla de Erling Haaland. Lo único que sé con seguridad es que el Real Madrid está muy interesado en él. Ahora podría nombrar otros 25. Pero sé que es un hecho. Puede ser que se vaya, pero también puede ser que se quede”.

Hans-Joachim Watzke reveló que habló con Mino Raiola sobre el futuro del atacante: “Hace unos días tuve una buena conversación con Mino Raiola. La llamada telefónica fue bastante amistosa. Seguramente tendremos otra conversación en las próximas semanas. La atención se centra en el desarrollo general de Haaland. Personalmente, creo que le vendría bien quedarse un poco más en la Bundesliga”.

Por otra parte, Watzke se refirio a una posible vuelta de Klopp a los “negriamarillos”: “Si en algún momento tiene la sensación de que le gustaría volver al club, todas las puertas están abiertas. Hablamos más a menudo. Y no creo que quiera ser entrenador para siempre. Pero si en algún momento dice: ‘Tú, he terminado mi carrera de entrenador, pero me gustaría hacer algo de nuevo en el club’. Entonces encontraríamos algo, que ya está claro”.