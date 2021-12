Fluminense quiere al compañero de Dulanto

Fluminense de Brasil quiere a Cristiano. Lateral izquierdo que destacó en la Champions y compañero de Dulanto en el Sheriff

Quieren reforzarse. Los clubes del Brasileirao prometen ser más competitivos de lo que ya fueron en esta temporada. La llegada de jugadores de clubes del viejo continente se ha vuelto una costumbre para los equipos de Brasil. El Fluminense quiere sumarse a la tendencia y va por al lateral izquierdo del Sheriff: Cristiano.

El ‘Flu’ está dispuesto a comprar su carta pase del lateral izquierdo brasileño, Cristiano, titular en el modesto Sheriff de Moldavia y una de sus figuras. El marcador de 28 años y compañero de Gustavo Dulanto tiene un año más de contrato en Tiraspol, pero Fluminense está dispuesto a comprar su pase.

De acuerdo a ‘Globoesporte’, el Sheriff dio luz verde al Fluminense para que le realice una oferta formal por el jugador, que en estos momentos se encuentra en su ciudad natal, Río de Janeiro. Lugar donde Cristiano celebrará las fiestas de fin de año.

EL FLUZÃO PROMETE DAR PELEA:

Tras las llegadas de Felipe Melo, Pineida y Willian Bigode al conjunto de Río de Janeiro, el próximo refuerzo podría ser Cristiano. Recordemos que Fluminense terminó el Brasileirao en la séptima posición, lugar que le sirvió para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

Lo cierto es que el ex compañero de Dulanto no es el único probable fichaje del “Flu”. Hace unos días se hablaba de la ex figura del Manchester United: el portugués Nani.