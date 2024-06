Este verano, aparte de las copas, ya inició el mercado de fichajes y hay muchos jugadores que no tienen equipo y serán el objeto de deseo de muchos equipos. Llegan sin costo de transferencia y eso puede ser atractivo, pues solo hay que preocuparse de su sueldo.

En este departamento los jugadores a veces están dispuestos a sacrificar un poco para seguir jugando al más alto nivel, muchos de estos agentes libres significan un riesgo por la edad, pero por calidad no paran.

Repasemos a los agentes libres de este verano, a donde pueden llegar y lo que pueden aportar a sus equipos, que no es un tema menor

Pepe

El veterano central portugués avisó que no estará más en el Porto y que queda como agente libre para este mercado de transferencias. Por su edad es complicado que un equipo europeo se haga de sus servicios.

El tema es que Pepe está en buen nivel y como los buenos vinos ha decidido no colgar los botines aún. Es parte del contingente lusitano que viajó a la Euro donde posiblemente tenga minutos y demostrará que aún puede jugar quizá un par de años más.



Hay varios candidatos, y uno de ellos muy interesantes en la MLS, el equipo la verdad es intrascendente, pero a Messi se le acabaría su vacación, pues se reencontraría con un defensa que lo hizo sufrir bastante.



Pepe es un buen activo y su sueldo no es muy alto, el único problema es que dicen que está pidiendo dos años de contrato, y con su edad es difícil que un equipo le dé tanto tiempo de contrato.

Raphael Varane

El defensa francés anunció que no seguiría en el Manchester United y a sus 31 años quiere un último gran contrato. Sabe que después de las lesiones sufridas en la Premier necesita recuperar su gran nivel para aspirar a un buen equipo, pues quiere llegar al mundial del 2026 con Francia y pelear de nuevo por algún título europeo.

Uno de los interesados es la Juventus de Turín. En Italia lo ven con muy buenos ojos por su experiencia y la cadencia de la liga italiana le ayudaría, porque sus años más rápidos ya quedaron atrás y por eso la Premier League le costó en estas últimas temporadas.



Varane nunca terminó de explotar en Manchester, pero su nivel sigue siendo alto. El tema que está siguiendo el equipo italiano es su salud. Las lesiones que lo afectaron durante un par de temporadas, parece ser que fueron más por un descuido de los médicos del club que en serio un problema crónico.



Guido Rodríguez

El mediocampista del Betis quedó libre porque al final el Barcelona lo dejó ir. Se había firmado un acuerdo con el club catalán, pero cuando Xavi y toda la novela que sucedió hace unos meses con el presidente Laporta explotó, pues su futuro quedó en el aire.

A Hansi Flick se le dio la opción de tomar al mediocampista argentino, pues en teoría agrada mucho a la directiva, pero el alemán de inmediato desestimo esta opción porque su idea de juego es otra y Guido no cabe en su equipo.



Esto complicó mucho los planes de Rodríguez, que ya había dejado todo listo para mudarse con el FC Barcelona e incorporarse a la disciplina culé, pero ahora se encuentra sin equipo y con su representante corriendo para buscar ofertas.

Se habla que es el Atlético de Madrid el que quiere agarrar el rebote y hacerse de los servicios del mediocampista porque le agrada mucho a Simeone y cree que puede aportar mucho y acompañar a De Paul en la media colchonera

Aparte dentro de la directiva colchonera creen que podrían adaptarlo para jugar en otra posición un poco más retrasada para fortalecer esa parte del equipo que a veces sufre mucho en partidos importantes justo en la defensiva. Creen que su proyección es buena y puede ser una buena solución para el equipo.

Sergio Ramos

Este es quizá el jugador más atractivo del mercado de fichajes. Si ya tiene 38 años, pero físicamente está impecable. Todos pensamos que se quedaría en Sevilla y se retirara con el equipo que lo vio nacer, pero este no fue el caso.

Hace unos días anunció que se iría del equipo y que puede ser contratado por quien le interese. Hay muchos interesados desde hace un par de años, entre ellos el equipo más grande de México, el Club América. En el actual campeón de México ya le avisaron que pueden igualarle el sueldo y llegarían a ser una bomba mediática y futbolística.

Las águilas en algún momento llevaron a Iván Zamorano y Claudio López a la Ciudad de México. Esto atrae mucho a Ramos, que no le molestaría una aventura mexicana como la del Butragueño en su momento. El tema fue su esposa que no quiso ir a México por temas de seguridad.

El Galatasaray turco también se interesó, ellos por su parte no le pueden igualar el sueldo, pero continuar en Europa sería la intención de la familia Ramos, que ve Estambul como una buena opción. Arabia también llamó a su puerta y el dinero ahí no es problema, pero una vez más el traslado y la forma de vida no le atrae a la familia del defensor que los pone sobre todas las cosas.

En su situación, también ya se dijo que ninguna oferta le atrae, tomaría la decisión de colgar definitivamente los botines. Ramos tuvo una impresionante carrera y aunque quiere seguir jugando, ya no sacrificaría tanto y decidiría pasar más tiempo en casa.

¿Veremos a estos cracks con playeras distintas?