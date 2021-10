Agüero sobre la salida de Messi del Barca: “Fue un momento de shock”

Sergio Agüero, jugador del FBC Barcelona, habló sobre lo que fue la salida de Lionel Messi del club catalán tras más de dos décadas.

La salida de Lionel Messi del Barcelona fue un bombazo para todos. Tras más de dos décadas la ‘Pulga’ se tuvo que despedir del club al que le brindó todo. Sergio Agüero, gran amigo de ‘Leo’, habló del cómo vivió Messi su salida del Barcelona, además de contar la razón de su llegada al elenco ‘culé’.

El ‘Kun’ reveló como se sintió Messi tras conocer que no seguiría en el Barcelona: “Fue un momento de shock. Él estaba muy mal. Cuando me enteré no lo podía creer. Ese sábado lo fui a ver a su casa. Y, por mi personalidad, como no lo veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado. Veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer. Le contaba de mi equipo de Esports y las cosas que estábamos haciendo. Pienso ayudar al equipo con algún gol cada vez que me toque jugar. Más allá de los cambios que pasaron, que entre ellos está la salida de Leo”, declaró para el Diario El País.

El delantero de años mencionó que a cualquier jugador le gustaría llegar al Barcelona: “Vamos a ser sinceros. ¿Qué jugador no quiere estar en el Barça? Yo te diría que a la mayoría de los futbolistas les gustaría vestir esta camiseta, por más que el Barça esté bien o mal. Llegué con la expectativa de jugar con Leo y de que se armara un buen equipo, que era lo que el club trataba de hacer. Cuando me llamaron pensé: ‘Me da igual lo que me paguen. Me pongo bien y voy a ayudar al equipo en lo que más pueda’, finalizó.