Ahmed: “La falta de formación de menores no es culpa de los clubes”

Daniel Ahmed, ex Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, habló sobre las divisiones menores en el fútbol peruano.

Para nadie es un secreto que Perú es uno de los países sudamericanos que menos trabaja en las divisiones menores; lamentablemente esto queda al descubierto con los resultados que obtenemos en los torneos internacionales. Daniel Ahmed, ex Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, se pronunció sobre este déficit del fútbol peruano.

El ex director técnico de las selecciones inferiores de Perú habló sobre la goleada que sufrió Cristal en la Copa Libertadores Sub 20: “El resultado que tuvieron los jóvenes de Cristal ayer no los culpa de todo lo bueno que han hecho como club por el fútbol peruano. Hace mucho tiempo que vienen invirtiendo mucho en menores, en infraestructura. Pero forma parte de un sistema que no está bien en su conjunto”.

El ex entrenador de Alianza Lima se refirió a la formación de menores que existe en el Perú: “En Perú nunca se ha llegado a desarrollar un sistema de formación de menores. Los espacios donde se trabaja son en Lima, como si Perú fuera solo Lima. Por eso en regiones cuando un chico llega a los 13 o 14 años piensa en ser otra cosa y no futbolista”.

Para finalizar, el estratega argentino reveló que el culpable de la mala gestión en fútbol de menores es el rector y no los clubes: “El culpable de la falta de formación de menores no son los propios clubes, sino el ente rector. Hasta que los equipos profesionales no estén obligados a tener menores o haya un torneo local que lo ligue, esto va a seguir así”, sentenció.