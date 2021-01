Alegarían por Messi

Barcelona busca reducir la sanción de ‘Lio’ tras su histórica expulsión.

Para el astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, el domingo pasado no pudo ser peor. Su equipo cayó 2-3 ante Athletic Bilbao por la Supercopa en La Cartuja de Sevilla y se convirtió en la imagen del partido al irse expulsado sobre el final. Sin embargo, los servicios jurídicos del cuadro culé pondrían en marcha alegaciones contra la tarjeta roja mostrada por Gil Manzano, previa revisión del VAR.

“Messi Cuccittini, Lionel Andrés fue expulsado por el siguiente motivo: golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado”, señaló el acta. Al no hablarse de agresión, la sanción puede ser considerada falta leve con suspensión de 1 a 3 partidos, pero si fuera agresión, sería entre 4 y hasta 12 partidos. Este sería uno de los argumentos para que no sea una sanción tan larga.

Según precisiones de Deportes Cuatro, Messi estuvo “hundido” y decepcionado en el vestuario. El argentino habría pedido disculpas a sus compañeros. Por otro lado, el técnico Ronald Koeman aseguró en conferencia de prensa que él decidió jugar pese a su lesión y tendría que revisar la jugada para decidir si disculparlo o no.