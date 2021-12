Alejandro Apud: “Estamos viendo contrataciones buenas”

Alejandro Apud, nuevo director técnico de Ayacucho FC, habló sobre su nuevo club y los fichajes que vendrán para la siguiente temporada.

Alejandro Apud, nuevo director técnico de Ayacucho FC, habló sobre su nuevo club y los fichajes que vendrán para la siguiente temporada. Y es así que también mencionó que los únicos extranjeros en el club, solo seguirá Othoniel Arce.

“El 13 de diciembre viajamos para Perú, ya estamos armando el equipo con Oswaldo Cotrina (gerente deportivo del club) y estamos trabajando muchísimo, viendo videos, analizando contrataciones. Estamos empezando a trabajar el 16 de diciembre”, dijo el DT uruguayo mediante una entrevista en Radio Ovación.

El ex director técnico de Juventud de Uruguay también dijo como se concreto su llegada al club ayacuchano: “Directamente me llamó Oswaldo Cotrina, desde el inicio hablé con él, no hubo intermediarios. No sé cómo llegó a mí, él me entrevistó, conversamos para trasmitirle lo que pienso, cómo trabajamos y se debe haber convencido de que nosotros podríamos ser los técnicos de Ayacucho”.

Sobre su trayectoria como entrenador en el fútbol: “Hace 13 meses que trabajo en Juventud, es un equipo de Segunda División en Uruguay. Estuve trabajando en equipos de Primera y de Segunda, en Uruguay he trabajado en diferentes equipos”.

También le preguntaron que extranjeros se quedan en el plantel para la temporada 2022: “Queda Arce nomás, los que van a venir lo harán de la mano nuestra. Estamos analizando jugadores, no importa la nacionalidad pero si son uruguayos mejor porque ya los conocemos”.

Apud también habló sobre Miguel Ximénez que estará con él en el comando técnico: “Fue uno de los que me incitó a que viniéramos al fútbol peruano, yo no conocía mucho el fútbol peruano, él me habló mucho de lo lindo que es y de cómo es el peruano en sí y nos entusiasmó mucho la idea de llegar”.