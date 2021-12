Ronaldinho: Felicidades Lionel Messi, es una gran alegría”

Ronaldinho, ex jugador del Barcelona de España, escribió mediante redes sociales felicitando a Lionel Messi tras obtener el Balón de Oro.

“Felicidades, Lionel Messi. Es una gran alegría verte con otro Balón de Oro, eres tan merecedor de todo lo que te pasa en tu vida. Ya son siete y caben más, eh. Estamos juntos, mi amigo”, dijo “La sonrisa del fútbol en sus redes sociales.

Meus parabéns Leo Messi!!! É uma alegria mt grande te ver com mais uma bola de ouro, vc é mt merecedor de td que acontece em sua vida…

Já são 7 e cabe mais heim!? kkkkkkkkk Tmj meu amigo 👏🏾👏🏾🤙🏾 pic.twitter.com/q7jq13i7d0 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 29, 2021

El brasileño conoció a Lionel Messi en el Barcelona y el fue el que hizo crecer al “10” en España y hacerlo el mejor jugador del mundo en la actualidad. Vendría a ser como un padre para Messi por eso se aprecian demasiado los dos.

“Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, me quedaba una espinita guardada y este año fue todo lo contrario, pude conseguir el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó y este premio (Balón de Oro) fue en gran parte por lo que hicimos en la Copa América”, dijo Lionel Messi en la ceremonia del Balón de Oro.