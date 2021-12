Arley Rodríguez: “La clave es la familia que creamos”

Arley Rodríguez, jugador de Alianza Lima, se pronunció tras lograr el título nacional con el club blanquiazul en su primera temporada.

Llegó este año y ya sabe lo que es ser campeón nacional. Arley Rodríguez vive un grato momento en el club blanquiazul y lo dejo ver en la entrevista realizada por Radio Ovación. El futbolista colombiano resaltó la unión de Alianza Lima, unión que los llevo a la estrella 24.

El jugador ‘íntimo’ dio a conocer la clave del campeonato: “La clave es la familia que creamos y nos la creímos. Decidimos paso a paso y poner al equipo donde se merece y mira con que nos encontramos, salimos campeón y clasificamos a un torneo internacional”.

El atacante de 28 años mencionó lo que es vestir la blanquiazul: “Vestir la camiseta de Alianza es muy duro. Día a día sientes la presión que la hinchada quiere cosas. Me enseñaron que un equipo grande como Alianza solo queda en la historia quedando campeón. Se sentía una tensión que lo teníamos cerca, muchos no habían estado tan cerca del título. Algunos chicos como Barcos o Farfán nos decían que ya habíamos cumplido y que jugáramos con el corazón por la familia y la hinchada”.

El atacante de Alianza Lima reveló que sufrió como nunca el remate en el palo de Alejandro Hohberg: “Sufrí mucho en muchas jugadas como la de Hohberg donde sentí que se me paraba el corazón”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el jugador de Carlos Mannucci agradeció a Dios el título obtenido: “Le di gracias a Dios. Este año nació mi niño y nació un poco enfermo y dos días antes que salga del hospital, le pedí a Dios que me dé trabajo y al día siguiente me llamó Bustos y no lo dudé, sabía que era la bendición que me dio Dios”, finalizó.