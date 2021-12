¡José Pékerman es nuevo DT de la Selección Venezolana!

José Néstor Pékerman fue oficializado como nuevo entrenador de la Selección de Venezuela en una conferencia de prensa.

La ‘Vinotinto’ sorprendió a toda Sudamérica anunciando a José Néstor Pékerman como nuevo director técnico de la Selección Venezolana. El estratega argentino buscará recrear lo logrado con Colombia en las Eliminatorias Brasil 2014 y Rusia 2018 con la modesta Venezuela.

El técnico de 72 años mencionó estar en el lugar correcto, además de confiar en el talento venezolano: “Muchas gracias por el recibimiento. Sé que estoy en el lugar correcto. He visto grandes futbolistas en Venezuela. Hoy tenemos muchos más recursos y debemos evolucionar. El jugador que se pone la camiseta de la selección debe dar el máximo. Siempre debe haber un objetivo de superarse”.

El ex entrenador de la Selección Colombiana reveló que no tuvo ninguna duda en dirigir a la ‘Vinotinto’: “No tuve dudas de venir. Yo hablé con esta nueva dirigencia. Conozco la actualidad. Sabemos lo que ha hecho el equipo durante toda la Eliminatoria. Estamos empezando con ilusión. Se abre una esperanza con el objetivo que tenemos. Para la selección no hay mañana, el jugador debe pensar en el hoy”.

Por último, el experimentado DT invitó a todos los venezolanos a creer en su selección: “Podemos confiar en lo que hay en Venezuela. Hay interés y una decisión de querer hacer algo. Estamos para creer. Con paciencia, trabajo y continuidad. Tenemos los recursos, la gente, la confianza”, sentenció.

Actualmente la Selección Venezolana marcha última en la tabla de posiciones con solo 7 unidades, está a 10 puntos del quinto puesto a falta de doce unidades por jugarse. Matemáticamente la ‘Vinotinto’ aún tiene chances pero muy complejas; en las última cuatro jornada, Venezuela jugará ante Bolivia (L), Uruguay (V), Argentina (V) y Colombia (L).