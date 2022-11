Álex Valera: “Es importante anotar un gol, a mí me motiva para seguir trabajando y corrigiendo muchos errores”

Álex Valera, autor del gol del triunfo de la selección peruana ante Paraguay, valoró la primera victoria de local y se mostró contento por la anotación. Además, aseguró que lo mostrado en el campo es un paso adelante para lo que quieren plasmar.

“Es importante anotar un gol, a mí me motiva para seguir trabajando y corrigiendo muchos errores. Este partido demuestra que si queremos lo podemos hacer”, comentó Valera en conferencia de prensa.

Además, el delantero explicó que sigue sumando experiencia internacional que lo ayuda a mejorar cada día más, tanto en su club como en la selección. Por último, se mostró motivado a aprovechar cada chance en el campo.

“Este es el año donde estoy teniendo más experiencia con el fútbol internacional. Estoy en una liga que es distinta a la de Perú, es un poco más intensa y eso me ayuda a seguir mejorando. La selección también me ayuda mucho porque la intensidad es diferente. Quiero ganarme todas las oportunidades que se me presenten”, concluyó.

Redactor: Diego Pecho