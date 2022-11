Pedro Aquino: “Sabemos que Paraguay siempre es un rival difícil. Después de tiempo volvemos otra vez al Monumental, qué lindo que nos reciban con toda esta gente”

Luego de ganar en el primer partido en suelo nacional en la era Reynoso, Pedro Aquino valoró la victoria ante un duro contrincante como la selección paraguaya y también agradeció el apoyo del hincha.

“Sabemos que Paraguay siempre es un rival difícil. Después de tiempo volvemos otra vez al Monumental, qué lindo que nos reciban con toda esta gente. Lo más importante es que se ganó y viene ahora Bolivia”, comentó Aquino tras el partido.

Además, espera seguir teniendo más continuidad con la blanquirroja. “Estamos preparados todos para jugar, hoy me tocó con Cartagena. Espero seguir con minutos, con esa oportunidad que me está dando el profesor y espero no defraudar”.

Por otro lado, resaltó el cambio que le dio Cueva al equipo con su ingreso. “Sabemos la calidad del Cholito, ayuda muchísimo la selección. El equipo se vio un poquito mejor porque el Cholito tiene la experiencia y eso ayuda mucho”.

Finalmente, se refirió a su dupla con Cartagena. “Muy bien, hace mucho que no juego con Cartagena, creo que lo hicimos de la mejor manera y hay que seguir trabajando”.

Redactor: Diego Pecho