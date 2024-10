Alex Valera responde a las críticas por su lesión ante Brasil

El atacante no participó en el duelo ante Brasil debido a una lesión en el calentamiento

Alex Valera fue la figura de la victoria de Universitario de Deportes ante la Asociación Deportiva de Tarma, tras anotar un doblete. El ex Deportivo Llaucabamba no jugó el partido de la selección peruana ante Brasil por la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas debido a una lesión en el calentamiento previo al encuentro. Sin embargo, Valera logró recuperarse y estar en forma para jugar ante ADT luego de 4 días, lo que generó críticas en su contra.

Al termino del encuentro, el delantero nacional respondió a las críticas y aseguró que su no perjudicaría a la selección. «De loco no voy a perjudicar a la selección. Están diciendo que no soy profesional, eso me incomoda. No le debo a nadie. No me corro», señaló Alex Valera.

«Mi lesión fue después del calentamiento(ante Brasil); hice un movimiento que no debía hacer. Sentí una molestia, intente jugar el partido, me pusieron una ampolla, me hicieron masajes, pero el dolor no se me iba y no me podía parar. Al día siguiente me bajo un poco el dolor. Llegué, me saqué una resonancia, después poco a poco ha ido calmando el dolor. Hoy gracias a Dios he podido llegar», explicó el delantero de la selección peruana.

«Es una molestia que cualquier personas que haya jugado fútbol sabé. He recibido muchas críticas por todo, pero hoy estoy acá dando la cara. En el club todos me conocen y saben como soy. Hay periodistas que lanzan eso sin saber la verdad. Esas críticas, si son de hinchas de al frente, no me interesan», sentenció.

Alex Valera el goleador del Centenario

Con su último doblete, Alex Valera alcanzó los 13 goles con Universitario de Deportes en lo que va del año, consolidándose como el goleador del conjunto crema en su centenario. Seguido de cerca por el mediocampista Martín Pérez Guedes, con 9, y por Edison Flores y José Rivera, ambos con 8 tantos.

