¡Sebastián Britos quiere ser ídolo en Universitario!

Sebastián Britos, mostró su deseo de quedarse por mucho tiempo en Universitario.

Uno de los mejores jales de la historia de Universitario, es el arquero Sebastián Britos, quien desde que se probó la crema, se enamoró de ella y hoy en día, muestra su deseo por quedarse por mucho tiempo. El portero se siente muy cómodo en la capital y admira el cariño de todos los hinchas por la «U».

«Me siento muy identificado con la ‘U’, sobre todo con los valores del club y lo que el club transmite hacia afuera, yo me he críado así de esa manera, con estos valores y eso hace que yo me sienta muy identificado aquí», declaró Sebastián Britos quien a demostrado un gran nivel desde su llegada.

El portero argentino, tuvo una fuerte lesión que lo obligó a tener una para, situación que fue profundamente lamentada por todos los hinchas cremas pero el arco estuvo bien cuidado por Diego Romero que demostró ser un suplente de lujo que hasta le sirvió para ser convocado por el profesor Jorge Fossati a la selección peruana.

«Me gustaría quedarme muchos años. No he tenido una conversación puntual sobre el tema, he conversado con Jean (Ferrari) me lo ha manifestado, pero, no hubo alguna reunión», agregó Sebastián Britos quien muestra su deseo por vestir por muchos años la camiseta crema pero ya queda en manos de los dirigentes.

En tienda crema, ya tendrían que ponerse las pilas para asegurar tanto a Sebastián Britos como a Diego Romero. Dos arqueros que han demostrado estar más que a altura de las circunstancias y, sabiendo que se tendrán liga local y torneo internacional, el puesto estaría bien cubierto por los dos jugadores.

«El que está jugando, cuanta más continuidad tenga va a aumentar el rendimiento. En el caso nuestro de los arqueros, el que uno esté con el puesto le aumenta la confianza», finalizó Sebastián Britos quien sabe que la competencia es muy pareja entre ambos y que, a las finales, quien sale ganando es Universitario. ¡Y dale «U»!