Milan obtiene tres puntos de forma agónica

El VAR le anuló un gol al último minuto al Udinese.

Milan derrotó 1-0 al Udinese en un difícil partido por la jornada 8 de la Serie A. Con el gol de Chukwueze, el equipo de Paulo Fonseca aseguró los tres puntos en San Siro. La victoria tiene aún más mérito, ya que el Milan jugó con uno menos tras la expulsión de Tijjani Reijnders y también sufrió la baja por lesión de Tammy Abraham.

El equipo local se fue al descanso con ventaja mínima de 1-0 sobre el Udinese, gracias a un gol de Samuel Chukwueze tras una asistencia de Christian Pulisic. Los Rossoneri mostraron más iniciativa en ataque, aunque sufrió la expulsión de Reijnders al minuto 28, lo que complicó su dominio. Por su parte, la visita intentó aprovechar la superioridad numérica, pero no logró inquietar con claridad al portero rival.

El choque se mantuvo parejo al inicio de la segunda mitad, aunque debido a la expulsión del primer tiempo, Udinese mejoró. En el 72, por parte de la escuadra local, Tammy Abraham ingresó al campo por Álvaro Morata, pero solo podría estar tres minutos en el campo, luego de sufrir una grave lesión que conmocionó a todo San Siro.

En la próxima fecha de la Serie A, Udinese recibirá a Cagliari en el Bluenergy Stadium, el viernes 25 de octubre, a las 11:30 a.m. Por otro lado, Milan visitará a Bolonia en el Estadio Renato Dall’Ara, el sábado 26 de octubre, a las 11:00 a.m. Sin embargo, el cuadro de Paulo Fonseca tendrá acción durante la semana por la Champions League, donde se medirá contra Brujas en San Siro, el martes 22 de octubre, a las 11:45 a.m.

