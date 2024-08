De Gea y Morata aterrizan en la Serie A

Los futbolistas españoles se unen a dos de los equipos más tradicionales de Italia.

David De Gea y Álvaro Morata fueron presentados hoy en la liga italiana, en Fiorentina y Milan, respectivamente. El Calcio se ha reforzado con estos dos jugadores españoles destacados, aunque el exportero del Atlético de Madrid lleva una temporada sin jugar. Por su parte, el delantero de España llega después de ser campeón de la última Eurocopa.

Después de varios meses de inactividad, De Gea vestirá la camiseta viola, durante la temporada 2024-2025, luego de estar un año sin equipo. No ha jugado un partido, desde que dejó el Manchester United al final de la temporada 2022-2023. Italia será su nueva casa, tras de pasar por España e Inglaterra, y buscará retomar su carrera con la Fiorentina.

Durante su tiempo en la Premier League, De Gea jugó 415 partidos, convirtiéndose en el séptimo portero con más encuentros disputados. En su última campaña con los diablos rojos, dejó 17 veces su portería a cero, ganando el ‘Guante de Oro‘. Además, conquistó 8 títulos: Premier League, Europa League, FA Cup, dos veces la Copa de la Liga y tres Community Shield.

Lee también:

Morata volvió a Italia, luego de su paso por la Juventus hace unos años. Milan presentó al delantero español, proveniente del Atletico de Madrid, por todo lo alto y resaltó su experiencia en la competición. El capitán de España también ha vestido las camisetas del Chelsea y el Real Madrid. Sin embargo, su estancia en la ‘vecchia signora’ fue lo que más destacó, con 185 partidos y 59 goles, ganando dos Scudetti, tres Copas de Italia y dos Supercopas de Italia.

“Gracias a todos los que han trabajado para traerme aquí. En cuanto me llamó Zlatan, hablé con el entrenador y la directiva. Nadie me quería tanto como el AC Milan. Incluso en la Eurocopa me sentí un jugador del AC Milan. Soy un jugador que necesita confianza y gente que crea en mí. Aquí todo el mundo me lo ha demostrado”, indicó Morata, en la conferencia de presentación.

Descubre más: Pepe le dice adiós al fútbol profesional a los 41 años